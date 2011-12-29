Україна готова розглядати газовий спір з РФ у Міжнародному арбітражі - Азаров

Україна готова розглядати газову суперечку з Росією в Міжнародному арбітражі, якщо двосторонні переговори не приведуть до зниження ціни на газ.

Про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час спілкування з користувачами соціальної мережі Facebook.

"Україна готова до розгляду нашої суперечки в Міжнародному арбітражі. Але ми розраховуємо на те, що якщо у відносинах між стратегічним партнерами не буде досягнуто взаєморозуміння, то тоді така можливість для нас залишається єдиною можливістю", - сказав М.АЗАРОВ.

Проте, при цьому він у черговий раз висловив надію, що суперечка може бути вирішена в ході двосторонніх переговорів.

"Але до цього (звернення в арбітраж - УНІАН) ми хочемо домовитися, якщо ми дійсно є стратегічними партнерами", - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна безрезультатно веде переговори з Росією про зниження ціни на газ. Черговий раунд переговорів планується почати 15 січня 2012 року.

Під час переговорів сторони неодноразово були близькі до розв'язки спірних питань, проте кожного разу досягнення домовленостей зривалося.

У кінці жовтня 2011 року сторони також були близькі до вирішення питання і міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що Україна більше не планує оскаржувати в міжнародних судах газові угоди з Росією, підписані в січні 2009 року.

У той же час 23 грудня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ головною перешкодою в газових переговорах з Росією назвав бажання РФ зберегти перевагу, визначену чинним контрактом з купівлі-продажу газу.