Нафтотрейдер «Паралель» має намір відкрити понад 50 нових АЗК

ТОВ "Паралель-м ЛТД" (м. Донецьк) має намір до кінця 2012 року відкрити понад 50 нових автозаправних комплексів (АЗК) під однойменною ТМ.

Про це повідомила генеральний директор компанії "Паралель" Олена ХІЛІЄНКО на онлайн-конференції.

"Є плани відкрити мінімум 50 нових АЗК під ТМ "Паралель" до кінця 2012 року, зміцнити позиції на ринку Луганської області, зберегти і зміцнити лідерство на донецькому ринку, вийти в сусідні регіони", - сказала глава компанії.

При цьому вона додала, що у 2012 році компанія також має намір модернізувати систему контролю якості, придбати нове устаткування в лабораторію (тільки до кінця 2011 року інвестиції складуть 1,5 млн. грн.), підвищити стандарти роботи персоналу АЗС.

Також О.ХІЛІЄНКО зазначила, що в найближчому майбутньому компанія планує відкриття АЗС за принципом самообслуговування.

Довідка УНІАН. ТОВ "Паралель-м ЛТД" (м. Донецьк) засноване в 1995 р. Роздрібна мережа компанії на грудень 2011 р. складалася з 80 АЗК, 4 з них - під ТМ "Гефест", 75 - під ТМ "Паралель" і 1 АЗК під ТМ PitStop.

Через ці мережі АЗС і АЗК компанія реалізує моторне паливо, у тому числі зріджений газ, фірмові нафтопродукти під брендом Perfekt. У розпорядженні трейдера є дві нафтобази в Донецьку і Шахтарському, власний парк сучасних бензовозів і газовозів.

Компанія також здійснює гуртову торгівлю паливом, надає послуги зі зберігання і транспортування палива, дослідження нафтопродуктів у власній акредитованій лабораторії якості палива.

ТОВ "Паралель-м ЛТД" контролює компанія Parallel Nafta Ltd. - дочірня компанія СКМ.