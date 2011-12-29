ЕІК вкладе понад 5 млн. євро в розробку родовища бурого вугілля в Черкаській області

ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія" (м. Київ, ЕІК) має намір вкласти понад 5 млн. євро в розробку і освоєння Мокрокалигорського родовища бурого вугілля (Черкаська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, інвестиції в розробку родовища компанія планує здійснити в три етапи. На першому етапі на заходи, пов'язані із запуском і організацією видобутку відкритим способом, планується скерувати 2 млн. євро. При цьому первинні інвестиції компанії, включаючи купівлю спеціального дозволу, на надрокористування на родовищі вже склали близько 1 млн. грн. Надалі компанія планує будівництво лінії з переробки бурого вугілля на гумінові добрива вартістю близько 3 млн. євро. Також ЕІК вивчає можливість споруди в подальшому прирозрізної ТЕС на бурому вугіллі встановленою потужністю до 300 МВт.

За оцінками ЕІК, промислові запаси Мокрокалигорського родовища складають близько 7,6 млн. тонн бурого вугілля. Компанія планує добувати 100 тис. тонн бурого вугілля на рік, поступово збільшуючи цей показник до 300 тис. тонн на рік до 2015 року.

Спецдозвіл (ліцензію) на надрокористування на Мокрокалигорське родовище компанія придбала за 658 тис. грн. 27 грудня на першому цього року аукціоні, організованому Державною службою геології і надр України.

Довідка УНІАН. ТОВ "Енергетична інвестиційна компанія" (ЕІК) створене у 2010 році, спеціалізується на видобутку і постачаннях бурого вугілля. Частка ринку компанії в цьому сегменті України складає 90%. Потужності підприємства дозволяють добувати і продавати до 600 тис. тонн бурого вугілля на рік.