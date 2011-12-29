Україна у 2012 році зменшить закупівлю газу удвічі. Переходимо на вугілля...

З 1 січня 2012 року Україна майже удвічі зменшить об’єми закупівлі російського природного газу. Про це міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив у інтерв’ю “5 каналу”, повідомляє прес-служба Міненерговугілля.

«З 1 січня у два рази буде зменшено закупівлю російського газу. Ми попередили російських партнерів, що таку ціну на газ наша економіка не витримує і ми будемо переходити на власні енергетичні ресурси», - сказав міністр.

Ю.БОЙКО уточнив, що у наступному році заплановано закупити у Російської Федерації 27 млрд. кубометрів газу.

«Ми подали заявку на 27 млрд. кубометрів газу і з 1 січня ми починаємо відбирати газ відповідно до цієї заявки», - повідомив він.

Ю.БОЙКО підкреслив, що заплановане зменшення об’ємів споживання газу у 2012 році викликано зростанням ціни російського газу.

«Ми сказали російським партнерам, що ми будемо зменшувати об’єми. Якщо газ буде дешевшим, то ми будемо купувати більше, якщо ж він буде таким дорогим, то ми будемо купувати стільки, на скільки у нас вистачає коштів і замінювати його в енергетичному балансі власними ресурсами», - зазначив міністр.

За словами Ю.БОЙКА, як заміну російському газу Україна планує використовувати вугілля, видобуток якого в 2011 році сягнув рекордних показників у 81 млн. тонн.

«Ми переходимо на власний ресурс – вугілля. У цьому році вперше за десятиріччя ми досягли понад 80 млн. тонн його видобутку. Ми будемо відмовлятися від газу і переходити на вугілля», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Україна подала заявку на закупівлю у «Газпрому» в 2012 році 27 мільярдів кубометрів газу проти 40 мільярдів кубометрів в 2011 році.

Разом з цим, голова ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив тоді, що Україна може закупати газу стільки, скільки їй треба, але згідно контракту 2009 року, у якому міститься умова по оплаті газу “бери чи платі”, розраховуватися має за 33 млрд. кубів.