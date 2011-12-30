Росія у ході газових переговорів не висуває політичних вимог, стверджує Азаров

Росія у ході переговорів з Україною щодо перегляду газових контрактів 2009 року не висуває ніяких політичних вимог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив у програмі “Іспит для влади” на Першому національному телеканалі.

"Ніякої політики в цій справі російські керівники перед нами не ставлять і не бачать", – заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ заявив, що газові угоди 2009 року не відповідають рівню стратегічного партнерства між Україною і Російською Федерацією.

Крім того, під час спілкування з користувачами соціальної мережі Facebook він заявив, що Україна готова розглядати газову суперечку з Росією в Міжнародному арбітражі, якщо двосторонні переговори не приведуть до зниження ціни на газ.

Довідка УНІАН. Україна безрезультатно веде переговори з Росією щодо зниження ціни на газ. Черговий раунд переговорів планується розпочати 15 січня 2012 року.

У ході переговорів сторони неодноразово були близькими до розв`язання спірних питань, проте кожного разу досягнення домовленостей зривалося.

Наприкінці жовтня 2011 року сторони також були близькими до розв’язання питання, і міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що Україна більше не планує оспорювати в міжнародних судах газові угоди з Росією, підписані у січні 2009 року.

Водночас 23 грудня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ головною перешкодою в газових переговорах з Росією назвав бажання РФ зберегти перевагу, визначену чинним контрактом з купівлі-продажу газу.