Україна добиватиметься перегляду газового контракту. Знижки не потрібні...

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ переконаний, що газові угоди 2009 року не відповідають рівню стратегічного партнерства між Україною і Російською Федерацією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив у програмі «Іспит для влади» на Першому національному телеканалі.

«Я ще раз повторюю: якщо розрахунок у керівництва Росії є на максимальну поточну вигоду, то я б не назвав цей розрахунок стратегічним. Оскільки я неодноразово цей аргумент висловлював, що відносини між нашими країнами не обмежуються тільки газом, і вони не повинні обмежуватися тільки газом. Вони багатогранні, широкі, вони мають враховувати не тільки економічні аспекти, але й, наприклад, гуманітарний аспект. І якщо ми дійсно стратегічні партнери, то перше - ми повинні відповісти на просте запитання: чому Україна має отримувати газ за найвищою ціною в Європі? Хіба це не абсурд?», – заявив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що у ході переговорів пересвідчився: росіяни виходять із того, що необґрунтовано висока ціна на газ призведе до поступового занурювання України в боргову яму, а тому вона рано чи пізно буде змушена погоджуватися на будь-які умови.

«На останніх переговорах і президент, і я, ми чітко заявили: якщо ви (керівництво РФ) продовжуєте розраховувати на те, що нас можна поставити у такі умови, коли ми будемо згодні прийняти будь-які ваші вимоги, то ви глибоко помиляєтеся. Так, нам дуже важко, але ми витримали 2011 рік. У 2011 році середня вартість газу становила 400 доларів. Неймовірно важко було витримати, але ми витримали. І ми вистоїмо і в 2012 році. Але ми зробимо відповідні висновки, і ці висновки говоритимуть про те, що ви не вважаєте нас стратегічним партнером. Це абсолютно неправильна позиція», – підкреслив М.АЗАРОВ.

Голова уряду вкотре зазначив, що Україна добиватиметься перегляду контракту з Росією і пошуку взаємоприйнятних і компромісних умов. «Причому наша умова дуже проста: нам не треба ніяких знижок, не треба ніяких пільг. Ось ціна, за якою ви (РФ – УНІАН) продаєте газ Німеччині, мінус ціна транзиту – ось наша ціна. І Віктор Федорович (В.ЯНУКОВИЧ, президент України – УНІАН) її озвучив. Це приблизно 220-250 доларів. Це справедлива ціна», – підсумував прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, під час спілкування з користувачами соціальної мережі Facebook М.АЗАРОВ заявив, що Україна готова розглядати газову суперечку з Росією в Міжнародному арбітражі, якщо двосторонні переговори не приведуть до зниження ціни на газ.

Довідка УНІАН. Україна безрезультатно веде переговори з Росією щодо зниження ціни на газ. Черговий раунд переговорів планується розпочати 15 січня 2012 року.

У ході переговорів сторони неодноразово були близькими до розв`язання спірних питань, проте кожного разу досягнення домовленостей зривалося.

Наприкінці жовтня 2011 року сторони також були близькими до розв’язання питання, і міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що Україна більше не планує оспорювати в міжнародних судах газові угоди з Росією, підписані у січні 2009 року.

Водночас 23 грудня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ головною перешкодою в газових переговорах з Росією назвав бажання РФ зберегти перевагу, визначену чинним контрактом з купівлі-продажу газу.