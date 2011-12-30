Після тривалого падіння нафта дорожчає. Причина - ситуація в Ірані

На світових торгах у п`ятницю, 30 грудня, ціни на нафту ростуть на тлі побоювань інвесторів щодо можливого скорочення поставок "чорного золота", якщо влада Ірану перекриє Ормузську протоку.

Так, вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже виросла на 0,31 долара, або на 0,31% - до 99,96 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,09 долара, або на 0,08%, - до 108,10 долара за барель.

У даний час ВМС Ірану проводять навчання в протоці, які триватимуть до 4 січня. Раніше прес-секретар іранського МЗС Рамін Мехманпараст заявляв, що Тегеран не стане закривати протоку під час навчань. Однак у вівторок перший віце-президент Ірану Мохаммад Реза Рахімі сказав, що Іран піде на закриття протоки, якщо країни Заходу введуть санкції на експорт нафти з Ісламської Республіки. Напередодні іранський військово-морський флот виявив поруч зі своїм угрупованням американський авіаносець, що стало приводом для загострення антиамериканської риторики і загрози закриття протоки, повідомляє Bloomberg.

У той же час, визначений стримуючий вплив на динаміку котирувань нафти надають статдані зі США. Комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 23 грудня, збільшилися на 3,9 мільйона барелів, або на 1,2% - до 327,5 мільйона барелів.