Термін пільгового оподаткування природного газу та електроенергії продовжено

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергії» (щодо продовження терміну дії).

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом продовжено на 6 місяців, тобто до 30 червня 2012 року, дію Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергії», враховуючи продовження дії на такий же термін Закону «Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію».

При цьому Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного газу та електричної енергії», до якого вносяться зміни, приймався як необхідний захід щодо попередження значних додаткових податкових нарахувань, які виникнуть внаслідок реалізації положень, передбачених у Законі "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію", який прийнято для комплексного вирішення проблеми заборгованості між підприємствами паливно-енергетичної галузі.

Як повідомляв УНІАН, закон було ухвалено парламентом 22 грудня 2011 року.