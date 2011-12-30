Путін доручив прискорити переговори з Україною щодо створення газового СП

Прем'єр-міністр РФ Володимир ПУТІН доручив "Газпрому" якнайшвидше продовжити переговори з українською стороною про створення газотранспортного консорціуму, зазначивши, що Газотранспортна система (ГТС) України, безумовно, буде затребувана з урахуванням росту попиту на газ в Європі, передає РІА Новини.

"Газотранспортна система України, безумовно, буде затребувана", - сказав В. ПУТІН на зустрічі з главою "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Він попросив якнайшвидше продовжити переговори з українською стороною про створення газотранспортного консорціуму.

"Прошу ці переговори продовжити, виходячи з того, що Україна була, є і буде нашим стратегічним партнером", - сказав В. ПУТІН, додавши, що затребуваність української ГТС збільшиться у зв'язку із зростанням потреб у газі європейських споживачів, деякі з яких прийняли рішення відмовитися від атомної енергетики.

"У січні наступного року ми знову сядемо за стіл переговорів", - відповів О.МІЛЛЕР.

Нагадаємо, О.МІЛЛЕР сьогодні повідомив, що Україна оцінила свою ГТС у 20 мільярдів доларів і запросила знижку на газ у 9 мільярдів доларів щорічно у разі створення газотранспортного консорціуму.

За його словами, вартість модернізації української ГТС, за різними оцінками, складе від 2-3 до 7-8 мільярдів євро.