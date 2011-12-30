Росія вирішила прискорити реалізацію проекту "Південний потік"

Голова правління російського ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР доручив профільним підрозділам скоригувати графік робіт за проектом будівництва газопроводу "Південний потік" для прискорення його реалізації.

Про це повідомив журналістам офіційний представник газового холдингу Сергій КУПРІЯНОВ, передає РІА “Новости”.

"Міллер доручив профільним підрозділам скоригувати графік роботи щодо "Південного потоку" з метою прискорення реалізації проекту", - сказав він.

Раніше у п`ятницю прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН доручив прискорити будівництво "Південного потоку" і почати його наприкінці 2012 року.

Раніше передбачалося почати будівництво на початку 2013 року.

О.МІЛЛЕР також повідомив, що впродовж наступного року планується завершити всі проектні та дослідницькі роботи на морській ділянці газопроводу.

За його словами, протяжність морської ділянки становить 925 кілометрів, і вона складатиметься з чотирьох ниток загальною пропускною спроможністю 63 мільярди кубометрів газу. Наземна частина має протяжність більш як дві тисячі кілометрів. Загальний обсяг фінансування морської та наземної частини газопроводу становить більш як 15 мільярдів євро, з яких частка "Газпрому" - близько 7,5 мільярдів євро.

О.МІЛЛЕР уточнив, що 30% від загальної вартості проекту внесуть учасники міжнародного консорціуму, а решту 70% становитимуть позикові кошти.

Глава "Газпрому" підтвердив, що іноземні учасники проекту з боку Італії, Франції та Німеччині братимуть участь лише в будівництві морської частини, а наземні ділянки газопроводу будуватимуть спільні підприємства, створені "Газпромом" і країнами-транзитерами.

"Це - Болгарія, Сербія, Угорщина, Словенія, Австрія, відведення газопроводу на Хорватію, Республіку Сербську. Розглядаємо можливість відведення газопроводу на Македонію", - сказав глава "Газпрому".

Він висловив упевненість, що всі роботи з будівництва газопроводу будуть проведені в строк.

"Ми вже почали працювати за всіма національними транзитними ділянками. Ведуться дослідницькі роботи, ми вже перейшли до стадії територіального планування. Вся робота ведеться суворо за графіком з розумінням того, що немає сьогодні жодних сумнівів на жодній ділянці, що можуть бути якісь затримки з виконанням терміну на кінець 2015 року і подачею першого газу", - додав він.

Довідка УНІАН. Проект "Південний потік" передбачає будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря з Росії до країн Південної та Центральної Європи. Передбачається, що він складатиметься з чотирьох ниток по 15,57 мільярди кубометрів кожна. Перша має бути введена в експлуатацію в грудні 2015 року, виведення газопроводу на повну потужність (63 мільярди кубометрів) очікується до 2018 року. Початок будівництва заплановано на 2013 рік.

Орієнтовна вартість створення "Південного потоку" становить 15,5 мільярди євро, з яких 10 мільярдів припадає на морську ділянку, а 5,5 мільярди - на сухопутну.