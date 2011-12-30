Французька Filasa має намір побудувати три ВЕС в Криму потужністю 0,6 Гвт

Компанія Filasa International має намір побудувати три вітроелектростанції в Криму сумарною встановленою потужністю 0,6 Гвт.

Про це УНІАН повідомили в дочірній компанії Filasa ТОВ «Крим-Еол» (Судак, АР Крим).

Згідно з повідомленням, Рада міністрів Автономної Республіки Крим дозволила компанії розробку проекту землеустрою з відведення 765,55 га на території Бахчисарайського, Радянського, Білогорського і Червоногвардійського районів для будівництва вітряних електростанцій (ВЕС) компанії Filasa International (Франція).

На вказаних майданчиках планується побудувати Бахчисарайську ВЕС (Бахчисарайський р-н), Тургенєвську ВЕС (Білогорський і Червоногвардійський р-ни) і Холмогорську ВЕС (Радянський і Білогорський р-ни) потужністю 200 МВт кожна. Станції оформлені на окремі дочірні підприємства - ТОВ «Греус», ТОВ «Корус», ТОВ «Соран».

ВЕС будуть обладнані вітрогенераторами одиничною потужністю 3 МВт. Будівництво планується вести за рахунок коштів інвестора і кредитів.

Портфель Filasa включає проекти будівництва вітряних електростанцій (ВЕС) в Україні сумарною потужністю 1,1 Гвт.