Вітропарк «Очаківський» у лютому 2012 р. підключить до ОЕС першу чергу станції

ТОВ «Вітряний парк «Очаківський» (Миколаївська обл.) планує ввести в експлуатацію і підключити до Об`єднаної енергосистеми України першу чергу вітроелектростанції у складі 10 вітроустановок загальною потужністю 25 МВт на початку лютого 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, наразі вже інстальовані вітроустановки виробництва німецької Fuhrlander AG одиничною потужністю 2,5 МВт проходять необхідні випробування.

Будівництво наступних черг «Вітропарку «Очаківський» планується у 2013 році. Передбачається, що за підсумками реалізації проекту загальна встановлена потужність станції становитиме 1 Гвт.

Довідка УНІАН. Компанії "Вітряний парк "Новоазовський" (Донецька обл.), "Вітряний парк "Очаківський" і "Вітряний парк «Березанський» (обидва - Миколаївська обл.) діють у рамках інвестиційного проекту "Вітряні парки України", розробленого однойменним ТОВ.