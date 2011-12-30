Україна залучила в уряду ФРН і KFW 65 млн. євро на модернізацію високовольтних підстанцій

Україна і ФРН підписали угоду про фінансування проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)», в рамках якого німецька сторона надасть кредит у розмірі 65,5 млн. євро на реконструкцію і модернізацію високовольтних 5 підстанцій Об`єднаної енергосистеми України (ОЕСУ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, угоду підписано у п`ятницю, 30 грудня, в Києві.

Проект включає реконструкцію і модернізацію п`яти підстанцій Дніпровської і Донбасівської енергетичних систем ОЕСУ. Зокрема, ПС 330 кВ «Кіровська» Дніпровської ЕС (Дніпропетровська область), ПС 330 кВ «Дніпро-Донбас» Дніпровської ЕС (Запорізька область), ПС 330 кВ «Центральна» Донбасівської ЕС (Донецька область), ПС 330 кВ «Михайлівка» і ПС 220 кВ «Лисичанська» Донбасівської ЕС (обидві - в Луганській області).

Загальна вартість проекту становитиме 80,4 млн. євро, зокрема: кредит уряду ФРН - 40,5 млн. євро; кредит KFW - 25 млн. євро, а також співфінансування української сторони від НЕК «Укренерго» - 13,1 млн. євро.

Умови, під які залучаються кредитні кошти, в повідомленні прес-служби Міненерговугілля не уточнюються.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об`єднаної енергосистеми України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

KFW - провідний німецький банк сприяння розвитку як для внутрішньої економіки, так і для країн, що розвиваються. Загальні активи банку становлять 446 млрд. євро. 80% у СК банку належить уряду ФРН, 20% - федеральним землям Німеччини.