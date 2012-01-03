Іран успішно випробував крилату ракету

Військово-морські сили Ірану 2 січня успішно випробували крилату ракету підвищеної дальності дії, повідомляє Reuters з посиланням на державне агентство новин IRNA.

"Ракета, створена іранськими фахівцями, успішно влучила у ціль і знищила її", - заявив командувач навчаннями Махмуд МУСАВІ.

Йдеться про протикорабельну ракету "Гадер", здатну влучати у цілі на відстані 200 кілометрів. Для крилатих ракет звичайно така дальність дії вважається "середньою" і навіть "малою", але М.МУСАВІ оголосив, що "Гадер" - це ракета "великої дальності", наголошується в повідомленні.

Випробування ракет проходять у рамках десятиденних навчань "Велаят 90", які продовжуються в районі Ормузької протоки. Тегеран оголосив, що перекриє стратегічну протоку, якщо країни Заходу спробують перешкодити експорту іранської нафти.

Проте США вже ввели санкції проти Центрального банку Ірану, а Євросоюз має намір це зробити найближчими місяцями. Ці санкції істотно ускладнять Центробанку можливості здійснювати розрахунки за поставлену клієнтам нафту.