НКРЕ збільшила тариф на розподіл природного і нафтового газу для «Київгазу»

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), ухвалою від 28 грудня 2011 р. затвердила з 1 січня 2012 р. для ВАТ «Київгаз» тариф на розподіл природного і нафтового газу у розмірі 71 грн. за 1 тис. куб. м без урахування ПДВ, що на 7,5% вище за раніше діючий тариф у розмірі 66 грн. за 1 тис. куб. м.

Про це УНІАН повідомила прес-служба ПАТ «Київгаз».

Крім того, тариф "Київгазу" на постачання природного газу за регульованим тарифом встановлено у розмірі 21,40 грн. за 1 тис. куб. м без урахування податку на додану вартість проти тарифу, що діяв раніше - 21,8 грн. за 1 тис. куб. м без ПДВ.

Нагадаємо, 24 березня 2011 р. НКРЕ переглянула тарифи газопостачальним компаніям на транспортування і постачання газу з 1 квітня 2011 р. В результаті перегляду тариф ПАТ «Київгаз» на розподіл природного і нафтового газу сягнув 66 грн. за 1 тис. куб. м без ПДВ (до цього тариф становив 53,2 грн. за 1 тис. кубометрів без ПДВ), на постачання природного газу за регульованим тарифом - 21,8 грн. за 1 тис. куб. м без ПДВ (16,5 за 1 тис. кубометрів без ПДВ).