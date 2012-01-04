ДТЕК боротиметься за "Дніпроенерго" і "Донецькобленерго"

Енергохолдинг ДТЕК подав по одній заявці на участь у приватизаційних конкурсах з продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Дніпроенерго", а також 40,061% акцій ПАТ "Донецькобленерго".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДТЕК.

Нагадаємо, відповідно до інформації Фонду державного майна України, на конкурс з продажу держпакета "Дніпроенерго" надійшла лише одна заявка, на "Донецькобленерго" - дві. У ФДМУ поки що не називають другої компанії, яка подала заявку на участь у конкурсі з продажу держпакета "Донецькобленерго".

Як повідомлялося, вчора, 3 січня, був кінцевий термін прийому заявок на участь в оголошених ФДМУ конкурсах з продажу "Дніпроенерго" і "Донецькобленерго".

Довідка УНІАН. Конкурси з продажу 25% акцій ПАТ "Дніпроенерго" і 40,061% акцій ПАТ "Донецькобленерго" Фонд держмайна оголосив 16 листопада 2011 р. Конкурси відбудуться 11 січня 2012 р. Початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Дніпроенерго" становить 1 млрд. 174 млн. грн., початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Донецькобленерго" - 449,5 млн. грн.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).