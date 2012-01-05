Узбекистан припинив подачу природного газу до Таджикистану

Узбекистан без попереднього попередження вранці 4 січня припинив подачу природного газу до Таджикистану.

Про це заявив представник МЗС Таджикистану Давлаталі НАЗРІЄВ, повідомляє радіо «Свобода».

Причиною відключення газу Ташкент називає відсутність контракту на поставки на 2012 рік. Проте Душанбе стверджує, що кілька разів звертався до Узбекистану з проханням про укладення контракту, але узбецька сторона постійно зволікала з цим питанням.

В середу до МЗС Таджикистану було викликано посла Узбекистану в цій країні, якому було вручено листа Президента Таджикистану Емомалі РАХМОНА до його узбецького колеги Іслама КАРІМОВА. У листі висловлюється сподівання, що поставки газу будуть найближчим часом відновлені.