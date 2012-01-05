ВР дозволить здати в оренду ГТС України. Наступного тижня розгляне законопроект

Верховна Рада наступного тижня розгляне законопроект, яким буде дозволено здачу в оренду газотранспортної системи.

Про це повідомляє газета «Сегодня» з посиланням на першого заступника голови фракції Партії регіонів Михайла ЧЕЧЕТОВА.

«Президент ще в серпні видав указ про необхідність реформування «Нафтогазу», який минулою владою було доведено до жебрацького існування. Порятунок НАК - це не лише порятунок українців від підвищення цін на газ, а й аргумент у переговорах з МВФ. Тому ми приймемо будь-які закони, які сприятимуть розв’язанню цього питання», - пояснив М.ЧЕЧЕТОВ.

Він нагадав, що за два тижні поновляться переговори з «Газпромом» про новий газовий контракт, причому вже відомо, що в цьому є зацікавленість обох сторін. «Наша пропозиція відома - це газотранспортний консорціум, і щоб уряд міг зробити цю пропозицію, парламент має дати і дасть йому закон, який дозволяє передачу ГТС в оренду», - відзначив М.ЧЕЧЕТОВ.