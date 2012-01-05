Естонія почала процес відчуження газопроводу від постачальника природного газу
Уряд Естонії сьогодні на засіданні розглянув проект поправок до закону про природний газ, що передбачає, зокрема, продаж естонським концерном Eesti Gaas, основним власником якого є російський "Газпром", своїй газорозподільної мережі
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу уряду Естонії.
Метою законопроекту є приведення закону про природний газ у відповідність з директивами Євросоюзу, що передбачають розділення бізнесу з продажу і транспортування газу, зазначає прес-служба.
Міністерство економіки країни, яке є ініціатором законопроекту, вважає, що відчуження газорозподільної мережі у концерну Eesti Gaas гарантує розвиток конкуренції і зміцнення енергетичної безпеки країни. Новий власник газових трубопроводів не повинен бути пов`язаний з продажем газу споживачам. Передбачається, що він буде визначений до 2015 року.
За первинними оцінками уряду, вартість естонської газорозподільної мережі становить, приблизно, 120 мільйонів євро.
Концерн Eesti Gaas займається купівлею, розподілом і продажем російського природного газу, а також обслуговуванням газових систем, будівництвом газопроводів і розвитком газової мережі в Естонії. Акціонерами Eesti Gaas є "Газпром" (37,02%), німецький Ruhrgas (33,66%), фінський Fortum (17,72%), а також Itera Latvija (9,85%) і міноритарії (1,75%).