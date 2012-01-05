«Вугілля України» залучило у «Промінвестбанку» кредит на 339 млн. грн.

Державне підприємство «Вугілля України» залучило у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» кредит у розмірі 339 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні про підсумки відповідних відкритих торгів, оприлюдненому на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, договір підписано 29 грудня 2011 року. Вартість послуг банку становитиме 69,495 млн. грн. (з ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2011 року «Вугілля України» залучило у «Промінвестбанку» кредит у розмірі 500 млн. грн.

Згідно з підписаним 3 листопада договором, кредит залучається на рік під 19,5%. Вартість послуг банку становитиме 98,5 млн. грн. (з ПДВ).

Також 23 грудня 2011 р. «Вугілля України» залучило в «Укрексімбанку» 2 кредитні лінії у розмірі 500 млн. грн. кожна строком на один рік під 21,25% річних.

Також у березні 2011 р. «Вугілля України» залучило в «Укрексімбанку» кредитні кошти на загальну суму 1 млрд. грн. під 18% річних.

Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором Оптового ринку вугільної продукції і здійснює продаж майже всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що перебувають в управлінні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.