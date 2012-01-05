На конкурс з продажу "Донецькобленерго" подали заявки DTEK і ЛЕО

На участь у конкурсі з продажу 40,061% держпакету акцій ПАТ "Донецькобленерго" подали заявки DTEK Holdings Limited (Кіпр) і ТОВ "Луганське Енергетичне Об`єднання", повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

За інформацією ФДМУ, на конкурс з продажу 25% держпакету акцій ПАТ "Дніпроенерго" надійшла тільки одна заявка - від DTEK Holdings Limited.

Нагадаємо, вчора, 3 січня, закінчився термін прийому заявок на участь в оголошених ФДМУ конкурсах з продажу "Дніпроенерго" і "Донецькобленерго".

Як повідомляв УНІАН, конкурси з продажу 25% акцій ПАТ "Дніпроенерго" і 40,061% акцій ПАТ "Донецькобленерго" Фонд держмайна оголосив 16 листопада 2011 р.

Конкурси відбудуться 11 січня 2012 р. Початкова вартість державного пакету акцій ПАТ "Дніпроенерго" становить 1 млрд. 174 млн. грн., початкова вартість державного пакету акцій ПАТ "Донецькобленерго" - 449,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. DTEK Holdings Limited (Кіпр) – керуюча компанія найбільшого українського енергохолдингу ДТЕК, що входить у свою чергу до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

ТОВ "Луганське Енергетичне Об`єднання" (раніше "Луганськобленерго") є однією з найбільших енергопостачальних компаній на території України. ТОВ "ЛЕО" - монополіст з постачання електроенергії в Луганській області.