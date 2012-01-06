Завтра набере чинності закон щодо продовження терміну пільгового оподаткування газу і електроенергії

Завтра, 7 січня 2012 року, набере чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування природного газу і електричної енергії» щодо продовження терміну дії.

Про це йдеться у законі, опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр» № 3 від 6 січня п.р.

Згідно з документом, термін дії закону продовжується до 30 червня 2012 року (раніше він діяв до 31 грудня 2011 року).

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2011 року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань оподаткування природного газу і електричної енергії» (щодо продовження терміну дії) (№ 9582).

Законом продовжено на 6 місяців, тобто до 30 червня 2012 року, дію Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань оподаткування природного газу і електричної енергії», враховуючи продовження дії на такий самий термін Закону «Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ і електричну енергію».

При цьому Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань оподаткування природного газу і електричної енергії», до якого вносяться зміни, приймався як необхідний захід з метою запобігання значним додатковим податковим нарахуванням, які виникнуть у результаті реалізації положень, передбачених у Законі «Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ і електричну енергію», прийнятий для комплексного розв’язання проблеми заборгованості між підприємствами паливно-енергетичної галузі.