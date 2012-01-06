Згода Туреччини на South Stream може змусити Україну на ГТК на умовах Росії – польські експерти

Варшава. Згода турецької влади на будівництво лобійованого російською владою «Південного потоку» (South Stream) не гарантує реалізації проекту, але може змусити Україну погодитися на створення газотранспортного консорціуму (ГТК) на умовах Російської Федерації.

Таку думку висловили аналітики Центру Східних досліджень (OSW, Варшава) в спеціальному огляді, який є в розпорядженні УНІАН.

«Згода Туреччини на будівництво може мати визначальне значення для українських еліт і збільшує правдоподібність укладення невигідного для України договору з Росією найближчими тижнями», - відзначили експерти, нагадавши, що черговий раунд українсько-російських газових переговорів заплановано на 15 січня.

Експерти назвали головним аргументом, який може переконати українську владу погодитися на створення газотранспортного консорціуму на російських умовах, можливу втрату транзитних потоків після завершення будівництва «Південного потоку».

На їхню думку, українська влада захоче зберегти статус України як головного транзитера російського газу до Європи, що щорічно дає країні близько 1,5 мільярдів доларів доходів.

Водночас, на переконання експертів, оголошена 28 грудня 2011 року згода турецької влади на спорудження «Південного потоку», щорічна потужність якого оцінюється в 63 млрд. кубометрів газу, не є остаточною.

«Незважаючи на заяви «Газпрому», одержаний від Анкари документ не гарантує реалізації проекту South Stream. Дуже багато деталей залишаються невизначеними, зокрема немає ТЕО (техніко-економічного обгрунтування – УНІАН), певної траси газопроводу, його технічних параметрів і плану фінансування», - зазначають аналітики.

Вони також відзначили, що турецька влада використовує «Південний потік» інструментально, висловивши думку, що в обмін на попередню згоду на його спорудження, швидше за все, вона одержала істотну знижку на газ.

“Не можна виключити інтерпретації, що позиція Туреччини щодо South Stream сформована через переконання, що немає шансів на будівництво цього газопроводу», - зазначили аналітики.

Експерти висловили думку, що заради більш дешевого російського газу українська влада, крім створення ГТК, може також відмовитися від членства в Енергетичному співтоваристві, до якого Україна приєдналася на початку 2011 року.

Разом з тим українська влада, за оцінками польських аналітиків, не хоче погоджуватися на створення ще однієї російської компанії для роботи на внутрішньому ринку газу України і включення до складу ГТК газових сховищ.

Як повідомляв УНІАН, українська влада більше року намагається добитися від російської влади зміни умов десятирічного газового контракту 2009 року, за яким Україна платить за «блакитне паливо» з РФ одну з найвищих цін в Європі.

Незважаючи на оптимістичні заяви українських і російських парламентерів у жовтні-листопаді минулого року, сторонам до 2012 року не вдалося змінити контракт.

Довідка УНІАН. Російський «Газпром», за даними Gazprom Databook, з 2003 по 2010 рік продавав державам Євросоюзу від 140 до 170 мільярдів кубометрів газу щорічно, близько 80% з яких поставляється через Україну.

Поставки російського газу до Європи в 2009 і 2010 роках зменшилися до приблизно 148 мільярдів кубометрів.