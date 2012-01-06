На вугільних підприємствах Луганської області у 2011 році загинули 69 шахтарів

На вугільних підприємствах Луганської області у 2011 році загинули 69 осіб. (У 2010 році загинули 44 працівника вугільних підприємств – УНІАН.)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків зі ЗМІ територіального управління Держгірпромнагляду по Луганській області, смертельні випадки на шахтах становлять 85% загального смертельного травматизму на підприємствах області за минулий рік.

Згідно зі статистичними даними теруправління, на вугільних підприємствах минулого року сталося 7 групових нещасних випадків, в яких загинули 38 осіб. Найтрагічніший з них – спалах метану 4 серпня 2011 року на шахті «Краснокутська» ДП «Донбасантрацит», внаслідок чого загинули 23 людини.

На кожний мільйон видобутого вугілля в Луганській області минулого року припадало 2,5 шахтарських життя.

У Луганській області в 2011 році було видобуто 26 млн. 891,9 тис. тонн вугілля.