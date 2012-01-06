Кабмін збільшить статутний капітал «Укрспецтрансгазу» на 80 млн. грн.

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №1357 від 28 грудня 2011 року схвалив збільшення статутного капіталу ПАТ «Укрспецтрансгаз» (м. Долина, Івано-Франківська обл.) на 80 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Згідно з документом, Кабмін погодився з пропозицією Міністерства енергетики і вугільної промисловості про ухвалення Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» рішення про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Укрспецтрансгаз» на суму 80 млн. грн. шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості зі збереженням 100% акцій товариства у власності держави.

При цьому Міненерго, НАК «Нафтогаз України» мають забезпечити ухвалення рішення про приватне розміщення зазначених додаткових акцій і здійснення інших заходів, пов`язаних із виконанням цього розпорядження.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрспецтрансгаз» (м. Долина, Івано-Франківська обл.) спеціалізується на транспортуванні зрідженого газу залізничним транспортом. «Укрспецтрансгаз» має в своєму розпорядженні більш як 2 тис. цистерн для транспортування зрідженого газу.

100% акцій ПАТ «Укрспецтрансгаз» належать НАК «Нафтогаз України».

Станом на 20 жовтня 2011 статутний капітал підприємства становив 2 млн. 681 тис. грн.