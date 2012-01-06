Запорізька ТЕС відновила роботу енергоблока №3 після позаштатної ситуації

Cьогодні вранці, о 05.59, Запорізька ТЕС відновила роботу енергоблока №3 потужністю 300 МВт після виникнення позаштатної ситуації на береговій насосній станції (БНС).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ «Дніпроенерго».

Блок несе знижене навантаження в обсязі 200 МВт, що дасть можливість виробляти необхідну кількість пари для пусків решти енергоблоків у міру завершення відновлювальних робіт.

За повідомленням прес-служби, для пуску енергоблока відновлено найменш постраждалі ділянки циркуляційних водоводів №1А і 3А. Завдяки перемичці між ними стала можливою подача води в конденсатор діючого енергоблока. Аналогічні роботи організовано на циркуляційних водоводах 1Б і 2А для пуску блоку №2 потужністю 300 МВт.

Як повідомляв УНІАН, енергогенеруюча компанія ПАТ «Дніпроенерго» у вівторок, 20 грудня 2011 р., була вимушена зупинити всі блоки Запорізької ТЕС через аварію в системі водопостачання станції.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпроенерго» – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України.

Енергохолдинг ДТЕК через кіпрську DTEK Holdings Limited контролює 41,4374% акцій «Дніпроенерго».

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

Встановлена електрична потужність Запорізької ТЕС - 3,6 тис. МВт, проте до аварії на станції фактично працювали 3 енергоблоки, один з яких перебував у резерві.