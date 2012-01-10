Зростання ціни нафти обмежено на тлі ситуації в Європі

На світових торгах у вівторок, 10 січня, ціни на нафту ростуть.

Так, вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже підвищилася на 0,38 долара, або на 0,38% - до 101,69 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,32 долара, або на 0,28%, - до 112,77 долара за барель.

Експерти очікують, що запаси бензину в США минулого тижня зросли на 2 мільйони барелів - до 222,2 мільйона барелів, що може стати найвищим показником за останні 10 місяців.

Незважаючи на корекцію, зростання вартості нафти обмежено на тлі стурбованості щодо впливу боргової кризи в Європі на світовий попит на сировину, передає Bloomberg.