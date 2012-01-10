Донька Тимошенко: матір не може виплатити «Нафтогазу» 1,5 млрд. грн.

Донька екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія ТИМОШЕНКО заявляє, що рішення суду про зобов’язання її матері компенсувати НАК "Нафтогаз України" нібито завдані збитки є незаконним і через це неможливим для виконання.

Про це Є.ТИМОШЕНКО сказала в інтерв’ю телеканалу ТВі, повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Таких фінансових ресурсів у нас немає і ніколи не було. Це неможливо. Так хоче режим, але це не означає, що так буде", - наголосила Є.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі, а також зобов’язав виплатити НАК "Нафтогаз України" компенсацію у розмірі 1,5 млрд. грн. за завдані збитки в результаті реалізації газових контрактів, підписаних за часів її прем’єрства з Росією у 2009 році.