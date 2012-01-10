"БЮТ-Батьківщина" проти розгляду закону про реформування ГТС - Кожем’якін

"БЮТ-Батьківщина" виступає категорично проти розгляду законопроекту про реформування газотранспортного комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він також наголосив на необхідності у п’ятницю, 13 січня, під час Години запитань до уряду заслухати міністра палива та вугільної промисловості Юрія БОЙКА щодо газових питань.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, уряд «не спромігся налагодити партнерські прозорі стосунки з Російською Федерацією з питань енергозабезпечення України».

«Українська влада методично йде на поступки, руйнуючи енергетичну безпеку і відверто здає національні інтереси», - переконаний він.

Депутат зазначив, що цього тижня парламент має намір розглянути законопроект про реформування газотранспортного комплексу. За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, відповідно до цього проекту «управління газомагістралями, газорозподільною інфраструктурою, газовими сховищами передається повністю під контроль уряду, а Верховна Рада взагалі втрачає можливість контролювати це питання».

Він наголосив, що фракція "БЮТ-Батьківщина" виступає категорично проти розгляду даного законопроекту.

«Ми вважаємо, що розгляд цього законопроекту – це продовження методичної здачі наших національних інтересів після того, як були підписані Харківські угоди», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.