Боржникам скорочуватимуть подачу газу до технологічного мінімуму - закон

11:01, 10 січня 2012
Енергетика
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо використання технологічного мінімуму природного газу».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом передбачено, що технологічний мінімум споживання природного газу - мінімальний рівень використання природного газу об’єктом у сфері теплопостачання, що забезпечує номінальне функціонування підприємства і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, й визначається за методикою, затвердженою Кабінетом міністрів України.

Встановлено, що у разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використаний газ та послуги з його транспортування газопостачальна організація має право обмежити споживання газу суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання, для яких тарифи встановлені на економічно обґрунтованому рівні, до технологічного мінімуму споживання.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 22 грудня.

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