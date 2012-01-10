ВР має намір посилити відповідальність за втручання в роботу трубопроводів

Верховна Рада України планує посилити відповідальність за втручання в роботу об’єктів трубопровідного транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту "Про внесення змін до статті 292 Кримінального кодексу України» проголосували в першому читанні 262 народних депутата з 393, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що пошкодження чи руйнування магістральних або промислових нафто-, газо- конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів, відводів від них, а також технологічно пов’язаних з ними об’єктів, споруд, засобів обліку, автоматики, телемеханіки, зв’язку, сигналізації та електрохімічного захисту, споруд електроживлення, газового обладнання, або втручання в роботу технологічного обладнання, що призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів або створило небезпеку для життя людей, карається штрафом від ста до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до п`яти років.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також загальнонебезпечним способом, караються обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Також законопроектом пропонується встановити, що в разі вчинення вищевказаних дій, наслідком яких стала загибель людей, інші нещасні випадки з людьми або призвели до аварії, пожежі, значного забруднення довкілля чи інших тяжких наслідків, або вчинені організованою групою, караються позбавленням волі від п`яти до дванадцяти років.