Українська влада має визначитися з подальшою долею ГТС – експерт

Українська влада має визначитися з подальшою долею газотранспортної системи (ГТС).

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив незалежний експерт з питань енергетики Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Основна проблема нашої влади на сьогоднішній день – визначитися з подальшою долею української ГТС. Або ми її уявляємо у вигляді фетиша, робимо її складовою державного суверенітету і діємо за принципом "так не діставайся ти нікому"; або ж ми розглядаємо її як економічний об`єкт, який має приносити прибуток, має працювати», – сказав він.

На думку експерта, сьогодні існують вагомі економічні та політичні мотиви для створення консорціуму.

«Економічний аргумент – це рішення Росії про будівництво обхідних газопроводів. З політичної точки зору, Україна на сьогоднішній день залишилася наодинці з Росією на переговорах про газотранспортну систему і переговорах, що стосуються цінової політики щодо України», - сказав експерт.

В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ зазначив, що ухвалення законопроекту про реформування нафтогазового комплексу означає лише узгодження законодавчих процедур, які необхідні для створення консорціуму.

«Те, що ми чекаємо цього тижня, це суто законодавче рішення. І можливість для парламентерів із українського боку продовжити переговори в Москві, вже перейшовши до технічних питань оформлення газотранспортного консорціуму», – сказав експерт.

Нагадаємо, Україна веде з РФ тривалі переговори про зниження ціни на газ, яку Київ вважає несправедливою, а самі контракти - "кабальними". Росія в обмін на перегляд ціни добивається доступу до управління українською газотранспортною системою. Київ і Москва не виключають, що в результаті переговорів може бути створено консорціум із управління українською ГТС, проте формат такого консорціуму поки що не визначено.

5 січня 2012 року перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ в інтерв`ю «Сегодня» заявив, що Верховна Рада наступного тижня розгляне законопроект, яким буде дозволена здача в оренду газотранспортної системи.

Він нагадав, що за два тижні поновляться переговори з «Газпромом» про новий газовий контракт, причому вже відомо, що в цьому є зацікавленість двох сторін. «Наша пропозиція відома - це газотранспортний консорціум, і щоб уряд міг зробити цю пропозицію, парламент має дати і дасть йому закон, який дозволяє передачу ГТС в оренду», - сказав М.ЧЕЧЕТОВ.

Опозиція виступає категорично проти цього.