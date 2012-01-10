ВР має розглядати законопроект щодо ГТС після газових переговорів між Україною та Росією – Литвин

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що парламент має розглядати законопроект щодо реформування газотранспортної системи після оприлюднення домовленостей між Україною та Росією у газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За його словами, дане питання «треба розглядати, коли будуть результати переговорів».

«Розглядати це питання потрібно буде комплексно після того, коли вже будуть чіткі обриси домовленостей між Україною та Росією щодо співпраці в газовій сфері. Поки що підстав поспішати приймати якесь рішення, поки невідомо, чим завершаться переговори, я не бачу», - наголосив голова ВР.

Він зазначив, що у п’ятницю у парламенті має виступити міністр палива та вугільної промисловості Юрій БОЙКО, якщо він буде у Києві, а не у відрядженні.

«Це дозволить з’ясувати нам обставини щодо того, які плануються перспективи використання газотранспортної системи», - зауважив В.ЛИТВИН.

Він також повідомив, що провів консультації з урядом й Адміністрацією Президента про доцільність розгляду законопроекту щодо реформування газотранспортної системи, і дійшов висновку, що парламенту «немає потреби поспішати з розглядом цього питання».

«Тому я на цьому тижні не бачу потреби розглядати даний законопроект», - додав В.ЛИТВИН.

Він зауважив, що необхідно вести мову про створення газотранспортного консорціуму, але при цьому необхідно виходити з інтересів України.

Як повідомляв УНІАН, проти розгляду законопроекту про реформування газотранспортної системи виступали фракції опозиції.