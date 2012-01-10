Тимошенко закликає владу не змінювати статус української ГТС

Екс-прем’єр-міністр, лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО закликає нинішню владу не змінювати статус української газотранспортної системи.

Про це йдеться у її листі до Верховної Ради України у зв’язку з розглядом законопроекту про можливість здачі в оренду української ГТС, текст якого передано УНІАН прес-службою “Батьківщини”.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що у 1999 році Верховна Рада включила НАК «Нафтогаз України» до переліку об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації. У 2007 році за її ініціативи був ухвалений закон про заборону зміни державної форми власності на українську ГТС.

Водночас сьогодні, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, “ми впритул підійшли до втрати ГТС. Знаю, що найближчими днями закон щодо захисту української газотранспортної системи, який я колись ініціювала, буде де-факто скасований...”.

“Перебуваючи в Харківській колонії, я спостерігаю, як перед цією зрадою національних інтересів українському народу промивають мізки за допомогою підконтрольного владі телебачення. І зараз я хочу спростувати 5 позицій відвертої неправди в цій цинічній пропаганді”, – заявила вона.

По-перше, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, “обманом є те, що на цю глобальну зраду владу штовхають підписані у 2009 році газові контракти. Цей обман безкінечно повторюють і ЯНУКОВИЧ, і АЗАРОВ, і всі інші окупанти України. Насправді контракт на постачання газу, підписаний із Російською Федерацією у 2009 році, передбачає як формування ціни на газ за європейською формулою, так і зміну такої ціни без будь-яких штрафних санкцій та здачі національних інтересів. Для цього пунктом 4 статті 4 контракту передбачений спеціальний порядок. Зацитую цей пункт: «Если какая-либо из Сторон заявит, что обстоятельства на рынке топливно-энергетических товаров существенно изменились, по сравнению с тем, что Стороны обоснованно ожидали при заключении настоящего Контракта, и контрактная цена, указанная в пункте 4.1 настоящего Контракта, не отражает уровня цен рынка, то Стороны вступают в переговоры по пересмотру контрактной цены в соответствии с положениями настоящего Контракта».

«Якщо не вистачає мізків, фаху та природних здібностей домовитись так, як це зробила я свого часу, щоб отримати прийнятну знижку до ціни на газ, розрахованої за європейською формулою (і вийти, як мені вдалось у 2009 році, на ціну 232,98 доларів за тисячу кубометрів) - то треба скористатись зазначеним пунктом контракту, а не здавати стратегічні національні інтереси країни за тіньові корупційні відкати”, - заявила екс-прем’єр.

По-друге, зауважила Ю.ТИМОШЕНКО, “очевидним обманом є переконування в тому, що нашу ГТС «обійдуть» за допомогою нових трубопроводів, і вона залишиться без обсягів для транспортування природного газу.

Для дилетантів, людей з купленою базовою освітою та професорськими званнями хочу пояснити, що жоден ідіот не буде вкладати сотні мільярдів в розбудову газотранспортних коридорів тільки для того, щоб обійти Україну, яка, до речі, без проблем і за коректною ринковою ціною десятиліттями транспортувала газ до Європи. Таки треба було добре вчитись, щоб розуміти, що «Північний потік» з самого початку будувався для ДОДАТКОВИХ обсягів російського природного газу, який Росія разом з європейськими інвесторами планує видобувати на потужних Ямальських газових родовищах. І це, до речі, ніхто ніколи не приховував”.

Крім того, вважає Ю.ТИМОШЕНКО, Україна давно мусила почати втілення в життя власних проектів щодо альтернативного, додаткового завантаження своєї ГТС за рахунок побудови власних терміналів з прийому зрідженого газу на узбережжі Чорного моря або будівництва альтернативної до «Блакитного потоку» газопровідної системи по дну Чорного моря з країн Середньої Азії та Перської затоки.

“Треба бути гравцями на газовому ринку, а не гарматним м’ясом. Реалізація цих проектів дозволить повністю забезпечити українську енергонезалежність та диверсифікацію джерел постачання газу до країн ЄС. Просто Україні протягом останніх 15 років не щастило з президентами. Ці проекти ще не пізно реалізувати - за умови повернення до влади в Україні патріотичних політичних команд. Принаймні, наша команда саме цим і буде займатись”, – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, “ще однією порцією локшини на вуха є версія про те, що наша ГТС є купою металобрухту, яка не здатна виконувати свою основну функцію. Я відповідально стверджую, що наша ГТС в повному технічному порядку і може здійснювати транспортування газу без втрат та аварій ще достатньо тривалий час.

Коли аферисти хочуть продати коштовну річ за безцінь, але з тіньовими фінансовими та політичними відкатами, вони довго розповідають про непоборні вади такої речі. Але, Вікторе Федоровичу, в нашій країні не всі такі ідіоти, як ви думаєте. І більшість громадян розуміють, що ви готуєте аферу”.

Вона зауважила, що ГТС потребує деякої розумної модернізації, але, по-перше, - це не є критичним для нормальної роботи, а по-друге, – максимум фінансових ресурсів, які для цього потрібні – це 2,5 млрд. доларів. І щоб забезпечити це фінансування, необхідно виконати угоду з ЄС, якою передбачене довгострокове фінансування такої модернізації Європейським банком реконструкції та розвитку під мінімальні відсотки.

“Щиро посміялась, коли почула, що нашу ГТС оцінили у 20 млрд. доларів. Або українську владу партнери України сприймають як цілком неповноцінну, або за лаштунками процесу іде глобальний дерибан у вашому дусі. Для прикладу: побудова газопроводу «Набукко» (планує транспортувати 26 млрд. кубометрів на рік) за попередніми оцінками обійдеться в 14 млрд. євро. А побудова першої гілки «Північного потоку» потужністю 27,5 млрд. кубометрів по факту обійшлася в понад 10 млрд. євро. Вам, Вікторе Федоровичу, для довідки: українська ГТС пропускає 180 млрд. кубометрів газу - в рази більше, ніж наведені приклади! - і має унікальні в світовому вимірі газові сховища. За найскромнішими оцінками в сьогоднішніх цінових координатах наша ГТС коштує більше 200 млрд. євро. Хочу запитати у Віктора Федоровича, хто і якими саме «борзими щенками» візьме різницю між 200 і 20 млрд. євро за здійснення афери із здачі нашої ГТС”, – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також, сказала вона, хочу нагадати сучасній українській владі, що газові сховища, якими володіє Україна, є не тільки технічною складовою забезпечення якісного транзиту, а ще й ключовими об’єктами енергетичної безпеки нашої держави, без яких неможливо забезпечити безаварійне, стабільне постачання газу на територію України. Це досить чітко було підтверджено під час «газової кризи» в січні 2009 року. “Я чула, що ви плануєте здати українські газові сховища в безстрокову оренду своїй родині. Не варто цього робити, бо цей злочин ви не зможете перетравити”, –додала вона.

“Я закликаю українську владу притримати свій запал і не чіпати ГТС та інші стратегічні об’єкти. Українське суспільство та український парламент я прошу захистити газотранспортну систему від апетитів ЯНУКОВИЧА та його родини. Хочу також застерегти партнерів України в Євросоюзі та Росії: ЯНУКОВИЧ втягує вас у грандіозну аферу, яка триматиметься не на правовому ґрунті, а на сипучих пісках беззаконня. ЯНУКОВИЧ - не вічний, і кінець йому настане раніше, ніж світ собі уявляє. Нова, демократична, патріотична влада обов’язково денонсує договір про здачу ГТС, як і сумнозвісні Харківські угоди”, – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.