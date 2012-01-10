За тиждень гуртові ціни на нафтопродукти в Україні збільшилися на 1,7%

З 3 по 10 січня 2012 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,9-2,6% (в середньому на 1,7%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 3 по 10 січня середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 - збільшилися на 2,1%, або 200 грн./тонна, - до 9 700 грн./тонна; на бензин А-92 - збільшилися на 2,6%, або 280 грн./тонна, - до 11080 грн./тонна; на бензин А-95 - збільшилися на 0,9%, або 110 грн./тонна, - до 11 720 грн./ тонна; на дизельне пальне - збільшилися на 1,3%, або 130 грн./тонна, - до 10090 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.