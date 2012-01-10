Бойко: "Ми проводитимемо газові переговори стільки, скільки потрібно"

Україна і Росія налаштовані знайти компромісне рішення в переговорах щодо перегляду газових контрактів.

Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в інтерв`ю «5 каналу», повідомили УНІАН у прес-службі Міненерговугілля.

«І наша, і російська сторона налаштовані знайти компроміс. Цей компроміс, я впевнений, буде знайдено, але буде знайдено без будь-яких негативних наслідків для нашої економіки», - сказав міністр.

При цьому Ю.БОЙКО відзначив, що принципова позиція Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА полягає у створенні моделі на паритетних засадах зі збереженням національних інтересів.

«Принциповою є позиція Президента України, що будь-яку модель можна створювати, але маючи паритетні принципи – 50 на 50. Ми проводитимемо переговори стільки, скільки потрібно для того, щоб відстояти свої національні інтереси і відстояти економічні інтереси держави», - сказав Ю.БОЙКО.

Нагадаємо, Україна вже майже два роки безуспішно добивається перегляду підписаних у 2009 році контрактів, згідно з якими ціна газу визначається щокварталу за формулою з урахуванням світових цін на нафтопродукти. Через постійне подорожчання палива падає конкурентоспроможність продукції основних експортних галузей України - металургії та хімії.

Україна купує в Росії більш як половину споживаного газу.

«Газпром» пообіцяв поновити обговорення з Києвом газового контракту 15 січня.

Наприкінці грудня 2011 р. російський прем`єр Володимир ПУТІН запропонував повернутися до ідеї створення на базі українських магістральних газопроводів консорціуму з Україною, що привело б до здешевлення газу для українських споживачів.