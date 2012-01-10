У Луганській області ліквідовано нелегальний вісімсотметровий підземний нафтопровід

У Краснодонському районі Луганської області співробітники податкової міліції ліквідували нелегальний 800-метровий підземний нафтопровід і сховище з двома цистернами місткістю 30 тонн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Луганській області, нафтопроводом здійснювалося контрабандне транспортування паливно-мастильних матеріалів з Російської Федерації.

За словами старшого оперуповноваженого відділення протидії незаконному обороту підакцизних товарів відділу податкової міліції ДПІ в Свердловську В’ячеслава МЕРКУШЕВА, незаконний бізнес здійснювався на промисловій основі.

«За кілька сот метрів від російсько-українського кордону, в селі Біленьке, на території, орендованій для вирощування птиці, невідомі особи створили нелегальну нафтобазу, яка служила пунктом накопичення контрабандного дизпалива», - повідомив В.МЕРКУШЕВ.

Під час проведення перевірки оперативники, крім спеціального устаткування, виявили три помпи, два лічильники, установку горизонтального буріння, а також близько 53 тонн дизельного палива. Загальна сума вилучених товарно-матеріальних цінностей становить більш як 550 тис. грн.

За даним фактом проводиться подальша перевірка, встановлюються особи, задіяні в контрабандних операціях, вживаються заходи щодо притягнення їх до відповідальності, відповідно до законодавства.