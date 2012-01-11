Янукович схвалив ратифікацію "нафтової" угоди між Україною та Азербайджаном

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про заходи, які стосуються розвитку співробітництва в сфері транспортування нафти територією України».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Угода визначає принципи і засади співробітництва між Україною та Азербайджаном на міжурядовому рівні з транспортування азербайджанської нафти територією України.

Зокрема, Угодою закріплено домовленості щодо умов, обсягів і напрямів транспортування нафти Азербайджанською Республікою системою магістральних нафтопроводів України: в напрямку Кременчуцького НПЗ з порту Одеса та нафтопереробних підприємств Західної України; транзитом в напрямку НПЗ у м. Мозир, Республіка Білорусь; транзитом територією України в напрямку країн Центральної та Східної Європи (Угорщини, Словаччини та Чехії), а також в напрямку НПЗ Республіки Польща з використанням білоруської та польської ділянок нафтопроводу "Дружба" (на період до завершення будівництва нафтопроводу "Броди-Плоцьк").

Набрання Угодою чинності сприятиме збільшенню обсягів транспортування нафти територією України і збереженню позицій України як транзитної держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 грудня 2011 року ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Азербайджанської Республіки про заходи, які стосуються розвитку співробітництва в сфері транспортування нафти територією України за підтримки 293 з 373 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.