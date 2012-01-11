Нафта дешевшає на фоні очікуваної рецесії економіки ЄС

На світових торгах в середу, 11 січня, ціни на нафту падають на фоні очікування рецесії економіки Європи і невизначеності із забороною на імпорт іранської нафти.

Зокрема, вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже знизилася на 0,43 долара, або на 0,42% - до 101,81 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,36 долара, або на 0,32%, - до 112,92 долара за барель.

З песимізмом інвестори очікують публікації даних щодо ВВП Німеччини за 2011 рік, зростання якого могло сповільнитися до 3% з 3,6% роком раніше.

Раніше ЗМІ повідомили, що зустріч міністрів закордонних справ ЄС, на якій буде обговорюватися заборона на імпорт іранської нафти, перенесена з 30 на 23 січня. Нові санкції можуть ввести у зв`язку тим, що Іран, на думку Євросоюзу, як і раніше не бажає співпрацювати з міжнародним співтовариством з питань, пов`язаних із розвитком атомної програми Ірану, передає Bloomberg.