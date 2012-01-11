2012 рік стане вирішальним у «газових» відносинах з Росією, вважає Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що 2012 рік стане вирішальним у плані розв’язання газового питання, при цьому рівень співпраці між Україною і Росією, зокрема, у газовій сфері, має відповідати стратегічному характеру відносин між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«2012 рік стане вирішальним у розв’язанні так званого «газового питання». Російські партнери не бажають змінювати умови нещасної газової угоди. Вони їх повністю влаштовують. Певна річ, російська сторона до останнього наполягатиме на збереженні статус-кво. Але ми прямо говоримо керівництву Росії – якщо ми стратегічні партнери в майбутньому, то ми маємо будувати співпрацю як стратегічні партнери», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він нагадав, що в 2012 році Україна планує змінити структуру енергоспоживання шляхом скорочення об`єму природного газу і нарощування національних енергетичних ресурсів.

Зокрема, М.АЗАРОВ відзначив, що у рамках реалізації програми імпортозаміщення в 2012 році планується завершити будівництво першої черги Дністровської ГАЕС.

Також М.АЗАРОВ доручив Мінекономрозвитку і Мінфіну розробити комплекс заходів для подальшого стимулювання модернізації обладнання на підприємствах найбільш енерговитратних галузей економіки шляхом зниження податкового тиску.

Довідка УНІАН. Україна вже майже два роки безуспішно домагається перегляду підписаних у 2009 році контрактів, згідно з якими ціна газу визначається щокварталу за формулою з урахуванням світових цін на нафтопродукти. Через постійне подорожчання палива падає конкурентоспроможність продукції основних експортних галузей України - металургії та хімії.

Україна закуповує в Росії більше половини споживаного газу.

«Газпром» пообіцяв відновити обговорення з Києвом газового контракту 15 січня.

Наприкінці грудня 2011 р. російський прем`єр Володимир ПУТІН запропонував повернутися до ідеї створення на базі українських магістральних газопроводів консорціуму з Україною, що привело б до здешевлення газу для українських споживачів.

10 січня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна і Росія налаштовані знайти компромісне рішення у переговорах щодо перегляду газових контрактів.