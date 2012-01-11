DTEK придбала 40,061% держпакету "Донецькобленерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав DTEK Holdings Limited, що є керуючою компанією енергохолдингу ДТЕК, переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 40,061% держпакету акцій ПАТ "Донецькобленерго".

Як передає кореспондент УНІАН, під час аукціонних торгів, , що відбулися сьогодні, 11 січня, між двома учасниками конкурсу з продажу держпакету "Донецькобленерго" - DTEK Holdings Limited і ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" - було проведено 4--крокове підвищення ціни з розміром одного кроку в 4 млн. 500 тис. грн., внаслідок чого DTEK Holdings Ltd запропонувала за 40,061% "Донецькобленерго" найвищу ціну в 467 млн. 600 тис. грн.

До цього ФДМУ були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких DTEK Holdings Ltd запропонувала за 40,061% "Донецькобленерго" 449 млн. 600 тис. грн., другий учасник конкурсу ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" запропонувало за пакет, що приватизується, 449 млн. 500 тис. грн.

Початкова вартість державного пакету акцій ПАТ "Донецькобленерго" складала 449 млн. 500 тис. грн.

Нагадаємо, на участь у конкурсі з продажу 40,061% держпакету акцій ПАТ "Донецькобленерго" подали заявки DTEK Holdings Limited (Кіпр) і ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання". Конкурси з продажу 25% акцій ПАТ "Дніпроенерго" і 40,061% акцій ПАТ "Донецькобленерго" Фонд держмайна оголосив 16 листопада 2011 р.

Довідка УНІАН. DTEK Holdings Limited (Кіпр) є керуючою компаній найбільшого українського енергохолдингу ДТЕК, який входить у свою чергу до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

ДТЕК до цього володіла 30,6% акцій ПАТ «Донецькобленерго».

ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" (раніше "Луганськобленерго") є однією з найбільших енергопостачальних компаній на території України. ТОВ "ЛЕО" - монополіст з постачання електроенергією в Луганській області.