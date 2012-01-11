Акцизи на нафтопродукти підвищили. Президент підписав закон

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України № 4235-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Згідно із Законом (який прийнято Верховною Радою 22 грудня 2011 року), ставки акцизного збору на моторні бензини підвищуються на 8,8% – з 182 євро за тонну до 198 євро за тонну.

Також Закон передбачає підвищення акцизного збору на дизельне пальне. Зокрема, акциз на дизельне пальне з вмістом сірки більш як 0,2% збільшено з 90 євро за тонну до 98 євро за тонну (на 8,9%), від 0,035% до 0,2% – з 69 євро за тонну до 75 євро за тонну (на 8,7%), від 0,005% до 0,035% – з 62 євро за тонну до 68 євро за тонну (на 9,7%), менш як 0,005% – з 42 євро за тонну до 46 євро за тонну (на 9,5%).

Крім того, збільшено акцизи на скраплений газ – з 40 євро за тонну до 44 євро за тонну (на 10%), на пічне паливо з 42 євро за тонну до 46 євро за тонну (на 9,5%), а на бензини авіаційні – з 28 євро за тонну до 30 євро за тонну (на 7,1%).

Даний Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.