Перший енергоблок Рівненської АЕС підключили до мережі

Перший енергоблок Рівненської АЕС о 10.48 10 січня підключено до енергомережі після усунення дефекту на теплоелектронагрівачі компенсатора тиску.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Перший енергоблок цієї станції був відключений від мережі 6 січня. Роботи з виведення реакторної установки на мінімально контрольований рівень потужності почалися 9 січня.

Сьогодні на українських АЕС у роботі знаходяться 13 з 15 енергоблоків. Тривають ремонти на енергоблоці № 3 Запорізької АЕС та енергоблоці № 3 Рівненської АЕС.

Диспетчерські графіки генерації, встановлені для АЕС, на сьогодні становлять: для ЗАЕС - 4800 МВт, РАЕС - 1630 МВт, ЮУАЕС - 2940 МВт, ХАЕС - 2020 МВт.