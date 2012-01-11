На Запорізькій ТЕС запустили енергоблок №2

На Запорізькій ТЕС запустили в роботу енергоблок №2 - другий енергоблок теплоелектростанції, який вдалося ввести в експлуатацію після аварії 20 грудня 2011, що призвела до зупинки всіх енергоблоків ТЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Дніпроенерго», енергоблок № 2 Запорізької ТЕС був запущений в роботу напередодні ввечері - 10 січня о 17.59.

«Запуск пройшов без будь-яких ускладнень: алгоритм водопостачання був відпрацьований під час запуску енергоблоку № 3», - повідомили в прес-службі ПАТ «Дніпроенерго».

Обидва енергоблоки Запорізької ТЕС зараз працюють зі зниженим навантаженням: сумарна потужність 2 блоків, встановленою потужністю 300 МВт кожен, складає 370 МВт.

Персонал ПАТ «Дніпроенерго» проводить роботи, необхідні для запуску інших енергоблоків станції: очищення земснарядами каналу перед БНС-1, зниження рівня води в районі виходу циркуляційних водоводів, очищення аванкамери 4А, та ін.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2011 енергогенеруюча компанія ПАТ «Дніпроенерго» була змушена зупинити всі блоки Запорізької ТЕС через аварію в системі водопостачання станції. 6 січня о 05.59 Запорізька ТЕС включила в мережу енергоблок № 3.