Українсько-азербайджанську компанію з поставок скрапленого газу створять на Давоському форумі

Підписання документів щодо створення українсько-азербайджанської компанії з поставок скрапленого газу з Азербайджану до України планується в рамках Давоського всесвітнього економічного форуму, який пройде наприкінці січня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 11 січня, повідомив журналістів глава Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ.

Він відзначив, що документи планується підписати між азербайджанською компанією SOCAR і Держагентством з інвестицій і управління нацпроектами.

«Очікується підписання документів зі створення спільної компанії з поставок газу», - сказав В.КАСЬКІВ.

При цьому він повідомив, що вартість проекту з будівництва LNG-терміналу знижена з 1,5 млрд. дол. до 1 млрд. дол., і що в перспективі потужність терміналу може бути збільшена.

В.КАСЬКІВ також додав, що всі технічні і економічні параметри будівництва терміналу будуть озвучені через три-чотири тижні після завершення роботи іспанської компанії Socoin, яка розробляє ТЕО проекту.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2011 року у Давосі Україна і Азербайджан підписали два двосторонні документи щодо співпраці в енергетичній сфері, зокрема, щодо транспортування азербайджанської нафти нафтопроводом «Одеса – Броди» і поставок скрапленого газу з Азербайджану до України. Йшлося про транспортування 4 млн. тонн. азербайджанської нафти на рік. А щодо обсягів поставок скрапленого природного газу питання мало бути врегульовано у процесі реалізації національного інвестиційного проекту з будівництва в Україні першого заводу з переробки такого газу.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке мало скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу об`ємом 10 млрд. куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

Компанія Socoin (Іспанія), яка на той час перемогла у конкурсі, має розробити ТЕО будівництва об`єкту.

Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (ДНКАР, SOCAR) - найбільша державна нафтогазова компанія Азербайджану, у сферу діяльності якої входять розвідка, видобуток, переробка, транспортування і реалізація нафти, природного газу і газового конденсату.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал в районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал в береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал в районі м. Одеса (у відкритому морі).