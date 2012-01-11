Вартість української ГТС наразі не визначено - Бойко

На сьогоднішній день вартість української газотранспортної системи ще не визначено.

Про це в коментарі УНІАН заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

При цьому він повідомив, що на сьогодні ще не оголошено тендер із вибору оцінювача ГТС, який і повинен буде визначити вартість об`єкта.

«Оцінити вартість ГТС може міжнародний оцінювач. Ми ще тендер не оголошували, тому що у нас ще готується проект документів з реформування «Нафтогазу». В контексті реформування «Нафтогазу» і буде проведено оцінку ГТС», - сказав Ю.Бойко.

При цьому він не зміг прокоментувати, наскільки справедливою є оцінка газотранспортної системи України в обсязі 20 млрд. дол.

«Я не можу вам відповісти на це питання. Відповідь може бути лише після оцінки, яку дасть міжнародний оцінювач», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, в кінці грудня глава ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ заявив, що Україна оцінила свою ГТС у 20 мільярдів доларів і попросила знижку на газ у 9 мільярдів доларів щороку в разі створення газотранспортного консорціуму.

"Заявочна сума чимала. Наші українські друзі назвали вартість своєї газотранспортної системи в районі 20 мільярдів доларів. Це велика сума з урахуванням того, що ще потрібно буде внести великі кошти для модернізації", - сказав О.Міллер.