Бойко та Міллер про вартість української ГТС...

На сьогодні вартість української газотранспортної системи ще не визначено.

Про це в коментарі УНІАН заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

При цьому він повідомив, що на сьогодні ще не оголошено тендер з вибору оцінювача ГТС, який і має визначити вартість об`єкту.

«Оцінити вартість ГТС може міжнародний оцінювач. Ми ще тендер не оголошували, тому що у нас ще готується проект документів з реформування «Нафтогазу». У контексті реформування «Нафтогазу» і буде проведено оцінку ГТС», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він не зміг прокоментувати, наскільки справедливою є оцінка газотранспортної системи України обсягом 20 млрд. дол.

«Я не можу вам відповісти на це запитання. Відповідь може бути лише після оцінки, яку дасть міжнародний оцінювач», - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявляє, що оцінка Україною вартості своєї газотранспортної системи (ГТС) є завищеною, і ніяких передумов для зростання її ціни не немає. Про це він сказав у середу на зустрічі з президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

"Оцінка і вартість газотранспортної системи, на думку всіх експертів - і наших, і зарубіжних, є завищеною, а найголовніше, що на сьогодні не є жодних видимих чинників для того, щоб вартість ГТС України зростала надалі", - сказав О.МІЛЛЕР.

Крім того, президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ висловив сподівання, що проект газопроводу "Південний потік" з отриманням від Туреччини остаточного дозволу одержить "нове дихання", і наголосив на необхідності враховувати цей чинник у газових переговорах з Україною.

"Усі ці чинники потрібно враховувати при ухваленні великих рішень, у тому числі і з Україною. Наші партнери повинні розуміти, що існують найрізноманітніші можливості для того, щоб "Газпром" поставляв газ до Європи. Це, звичайно, питання економічні, але те, що ви називаєте визначенням вартості газотранспортної системи, якихось інших активів, проте, життя розвивається, і ці чинники повинні бути взяті до уваги", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Нагадаємо, наприкінці грудня голова ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ заявив, що Україна оцінила свою ГТС в 20 мільярдів доларів і запитала знижку на газ у 9 мільярдів доларів щороку у разі створення газотранспортного консорціуму.

"Заявочна сума значна. Наші українські друзі назвали вартість своєї газотранспортної системи в районі 20 мільярдів доларів. Це велика сума з урахуванням того, що ще потрібно буде внести великі кошти для модернізації", - сказав О.МІЛЛЕР.

При цьому екс-прем`єр-міністр, лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО 10 січня 2012 року у листі до Верховної Ради України у зв`язку з розглядом законопроекту про можливість здачі в оренду української ГТС заявила, що оцінка вартості газотранспортної системи у 20 млрд. дол. – сильно занижена.

“Щиро посміялася, коли почула, що нашу ГТС оцінили у 20 млрд. доларів. Або українську владу партнери України сприймають як цілком неповноцінну, або за лаштунками процесу йде глобальний дерибан у вашому дусі», - пише Ю.ТИМОШЕНКО. «Для прикладу: побудова газопроводу «Набукко» (планується транспортувати 26 млрд. кубометрів на рік) за попередніми оцінками обійдеться в 14 млрд. євро. А побудова першої вітки «Північного потоку» потужністю 27,5 млрд. кубометрів по факту обійшлася в понад 10 млрд. євро. Вам, Вікторе Федоровичу, для довідки: українська ГТС пропускає 180 млрд. кубометрів газу - в рази більше, ніж наведені приклади! - і має унікальні у світовому вимірюванні газові сховища. За найскромнішими оцінками в сьогоднішніх цінових координатах, наша ГТС коштує понад 200 млрд. євро”, – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.