Міллер розповів Медведеву про газову ситуацію. Президент уточнив дії...

Росія в цивілізованому порядку вирішуватиме питання з недобором Україною обсягів газу у 2012 році.

Як повідомляє РІА «Новини», про це заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з Д.Медведєвим повідомив, що Україна в односторонньому порядку заявила про зниження обсягів закупівлі російського газу з 52 до 27 мільярдів кубометрів. Раніше О.Міллер говорив, що "Нафтогаз України" зобов`язаний оплачувати "Газпрому" поставки з розрахунку не менш ніж 33 мільярди кубометрів газу на рік протягом усього терміну дії контракту.

"Ми діятимемо в цивілізованому порядку", - сказав Д.Медведєв.

Президент РФ уточнив у глави "Газпрому", якими будуть дії.

"Ми діятимемо в цивілізованому порядку відповідно до умов чинних контрактів", - наголосив О.Міллер.

Своєю чергою, Д.Медведєв заявив, що в будь-якому разі у Росії є надійна контрактна основа "для того, щоб працювати і далі з українськими партнерами, одночасно продовжуючи дискусії щодо майбутнього газової співпраці".

Раніше в ході зустрічі з Президентом РФ О.Міллер висловив стурбованість односторонніми заявами України про зниження закупівлі газу цього року.