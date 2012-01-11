ДТЕК переказав усю суму за придбані акції "Західенерго"

Енергохолдинг ДТЕК («Донбасівська паливно-енергетична компанія») переказав до державного бюджету всю суму в розмірі 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн. за придбаний 45,103% державний пакет ПАТ "Західенерго".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Нагадаємо, договір купівлі-продажу пакету акцій ПАТ "Західенерго" між Фондом держмайна і компанією ДТЕК Holdings Ltd було підписано вчора, 10 січня.

У ході засідання комісії було відзначено, що за результатами проведення незалежної оцінки держпакету цієї енергокомпанії, як того вимагає законодавство при проведенні конкурсу з одним учасником, 45,103% «Західенерго» було оцінено в 1 млрд. 897 млн. 600 тис. грн.

Оскільки результат цієї оцінки є нижчим за запропоновану покупцем ціну за даний пакет, ФДМУ запропонував ДТЕК Holdings Ltd придбати пакет енергокомпанії за заявленою раніше покупцем ціною.

Як повідомляв УНІАН, в ході приватизаційного конкурсу з продажу 45,103% держпакету акцій «Західенерго» єдиний учасник конкурсу – ДТЕК Holdings Ltd запропонував за держпакет акцій 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше за початкову ціну.

Довідка УНІАН. ФДМУ 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакету акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційний конкурс по «Західенерго» відбувся 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становила 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс надійшла лише одна заявка - від компанії ДТЕК.