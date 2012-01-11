Україна завищує вартість своєї ГТС – Міллер

Глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявляє, що оцінка Україною вартості своєї газотранспортної системи (ГТС) є завищеною і ніяких передумов для зростання її ціни немає.

Про це він заявив у середу на зустрічі з президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, передає РІА «Новини».

"Оцінка і вартість газотранспортної системи, на думку всіх експертів - і наших, і зарубіжних, є завищеною, а найголовніше, що на сьогодні не видно ніяких факторів для того, щоб вартість ГТС України росла надалі", - сказав О.Міллер.

Крім того, президент Росії Д.Медведєв висловив сподівання, що проект газопроводу "Південний потік" після отримання від Туреччини остаточного дозволу дістане "нове дихання", і відзначив необхідність враховувати цей фактор у газових переговорах з Україною.

"Всі ці фактори потрібно враховувати під час ухвалення великих рішень, у тому числі й з Україною. Наші партнери повинні розуміти, що існують найрізноманітніші можливості для того, щоб "Газпром" поставляв газ до Європи. Це, звичайно, питання економічні, але те, що ви називаєте визначенням вартості газотранспортної системи, якихось інших активів, проте життя розвивається, і ці фактори повинні бути взяти до уваги", - сказав Д.Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, у кінці грудня глава "Газпрому" повідомив, що Україна оцінила свою ГТС у 20 мільярдів доларів і попросила знижку на газ у 9 мільярдів доларів щороку в разі створення газотранспортного консорціуму.

Нагадаємо, Україна вже майже півтора року домагається зниження ціни на російський газ, називаючи чинні контракти кабальними. Київ і Москва останнім часом активізували переговори, наступний раунд призначений на середину січня.

Росія в обмін на перегляд ціни добивається доступу до управління українською ГТС. Київ і Москва не виключають, що в результаті переговорів може бути створено консорціум з управління українською ГТС, проте формат такого консорціуму наразі не визначено.

Парламент України у вівторок ухвалив рішення відкласти розгляд законопроекту про реформування нафтогазового комплексу, який передбачає передачу газотранспортної системи країни в оренду, до закінчення газових переговорів з РФ.